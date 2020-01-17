سيدة تتحدى الرجال فى العمل بالبناء منذ 25 عامًا (فيديو)

عرض الإعلامي رامي رضوان، فيديو للسيدة «أم إسراء» التي تعمل بالمحارة منذ 25 عامًا، لتساعد زوجها على إعالة أبنائها.وناشد «رضوان»، خلال تقديم برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، وزارة التضامن بمساعدة «أم إسراء» بمشروع يمكنها من الإنفاق على أسرتها؛ بسبب تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من آلام في الظهر.كما ناشد الجمعيات الخيرية وأهل الخير، لمعاونتها على تنفيذ أي مشروع.