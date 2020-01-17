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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مشهد «منصور الدهبي مش خدام حد» لخالد النبوي يتخطى 1.8 مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:01 م
خالد النبوي
خالد النبوي
دعاء عبد المقصود
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تخطى مشهد "منصور الدهبي مش خدام حد" للنجم خالد النبوي من فيلم "يوم وليلة" مليونا و800 ألف مشاهدة بعد طرحه بـ48 ساعة فقط على صفحات النبوي والفيلم بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وتفاعل رواد المواقع مع المشهد بشكل كبير، وجاءت تعليقاتهم إيجابية للغاية، حيث أشادوا بأداء النبوي في الفيلم بصفة عامة وفي هذا المشهد بصفة خاصة، وأكدوا على موهبته الاستثنائية.

يذكر أن فيلم يوم وليلة يعرض حاليا بنجاح في دور العرض السينمائية، ويدور حول مجموعة من الأحداث التي تتلاقى فيها مصائر وأقدار أبطال العمل، حيث يستعرض العديد من مشكلات المجتمع المصري وأزماته فى دراما اجتماعية مختلفة ومميزة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل وحمزة العيلي ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

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