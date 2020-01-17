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توك شو

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:59 م
سامح شكري
سامح شكري
رباب الأهواني
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علق سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بشأن تصريحاته أن مصر ليست لها حدود مع ليبيا، قائلًا إن "مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، تتفق مع قواعد القانون".

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc masr"، مساء الجمعة، أن الموقف المصري يشدد على ضرورة تناول جميع العناصر المؤثرة على الوضع في ليبيا، وهي أن يكون هناك اتفاق سياسي وتوافق داخلي وخارجي، والقضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي، ومسئولية الجيش والشرطة في مهام الأمن.

كما أكد شكري أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فايز السراج ورجب طيب أردوغان من الناحية الفنية ليس فيه تعدٍ على الحقوق المصرية، ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء.

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