وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تحقيق مصالحها المائية (فيديو)

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية راعيان لمفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لم يطرح وجود أي طرف آخر.وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "mbc masr"، مساء الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب، أن كثير من التعريفات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة تم التفاهم بشأنها، معربا عن رفضه ذكر نقاط الخلاف في المفاوضات.وعن الدور الأمريكي في المفاوضات، أشار إلى أن لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا يؤكد مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا، لافتا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي.كما أكد أن مصر تحرص دائما على تحقيق مصالحها المائية، وتوفير المياه التي تفي باحتياجات شعبها.