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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«انتهى عصر التلاعب في الأسمدة».. تفاصيل تطبيق «الكارت الإلكترونى» للفلاح

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:00 م
الكارت الإلكترونى
الكارت الإلكترونى للفلاح
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أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، أنه جارى العمل بما يسمى "الكارت الإلكترونى" في جميع المحافظات بعدما تم تطبيقه فى الغربية وبورسعيد.

وقال يوسف خلال لقائه ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية dmc، إن المرحلة القادمة لتطبيق منظومة الكارت الإلكتروني للفلاح سوف تكون فى أسيوط وسوهاج بعد غد الأحد، ويتبعهما البحيرة والشرقية فى بداية فبراير المقبل ثم تأتى باقى المحافظات تباعًا.

وأوضح يوسف أنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تطبيق المنظومة فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الكارت هو عبارة عن تحويل البطاقة الورقية لدى الفلاح إلى إلكترونية شبيهة بكارت نقاط الخبز.

ونوه بأن أهمية العمل بالكارت الإلكترونى تعود إلى القضاء على التلاعب فى الأسمدة وتعطى للدولة حصر تام لمساحات الأراضى الزراعية، مشيرا إلى وجود 6800 جمعية زراعية فى مصر سوف يتم منح كل واحدة منها جهاز "تابلت" وجهاز "بوينت أوف سيل".

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