برلماني يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى نجع حمادى بقنا

تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن سرعة الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادى بمحافظة قنا، لافتا إلى أن الأعمال فى المستشفى بدأت منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتأخر الانتهاء منه انعكس على ما يقرب من مليون مواطن، وأصبح القطاع الخاص هو الطريق الوحيد أمامهم، وهناك الكثير من غير القادرين على الحصول على الخدمة بالمستشفيات الخاصة، مما يستوجب سرعة الانتهاء من تطوير المستشفى لتوفير خدمة أفضل للمرضى، وتوفير مشقة السفر لمراكز ومحافظات أخرى لتلقى العلاج اللازم خاصة الحالات غير القادرة.وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة قنا في تصريحات صحفية له، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام القيادة السياسية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التى كان لها أثر إيجابي على المواطنين، وعلى الجهات التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، تكليلًا للجهود المبذولة من قبل الدولة فى واحدة من أهم القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.وأشار عضو البرلمان، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بدأت فى مستشفيات نجمع حمادي، أبوتشت، ودشنا، بالتزامن، ولم يتم الانتهاء من أي منها، مما يشكل مشقة على المواطنين بشكل عام على مستوى المحافظة، وانعكس هذا الأمر على المنظومة على أرض الواقع، فهناك الكثير من الحالات غير القادرة التى تقطع مسافات طويلة لتلقي العلاج فى الأماكن المجاورة، مطالبا بسرعة الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى نجح حمادى بشكل سريع وعاجل لتوفير مكان يتلقى المواطنون من خلاله الخدمة، ومن ثم يتم استكمال العمل فى باقى المستشفيات، شريطة أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم البدء فى إحلال وتجديد جميع المستشفيات المتواجدة فى أي من المحافظات فى وقت واحد فى حال إن لم يكن هناك جدول زمنى للانتهاء من الأعمال، والاعتمادات المالية كافية للانتهاء من هذه الأعمال، رافضا البدء فى الأعمال دون أن تكون هناك اعتمادات مالية مما يعني تأخر الانتهاء ومعاناة المواطنين.