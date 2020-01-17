رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى نجع حمادى بقنا

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:30 م
ماجد طوبيا
ماجد طوبيا
إسلام نصير
طباعة
تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن سرعة الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادى بمحافظة قنا، لافتا إلى أن الأعمال فى المستشفى بدأت منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتأخر الانتهاء منه انعكس على ما يقرب من مليون مواطن، وأصبح القطاع الخاص هو الطريق الوحيد أمامهم، وهناك الكثير من غير القادرين على الحصول على الخدمة بالمستشفيات الخاصة، مما يستوجب سرعة الانتهاء من تطوير المستشفى لتوفير خدمة أفضل للمرضى، وتوفير مشقة السفر لمراكز ومحافظات أخرى لتلقى العلاج اللازم خاصة الحالات غير القادرة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة قنا في تصريحات صحفية له، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام القيادة السياسية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التى كان لها أثر إيجابي على المواطنين، وعلى الجهات التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، تكليلًا للجهود المبذولة من قبل الدولة فى واحدة من أهم القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بدأت فى مستشفيات نجمع حمادي، أبوتشت، ودشنا، بالتزامن، ولم يتم الانتهاء من أي منها، مما يشكل مشقة على المواطنين بشكل عام على مستوى المحافظة، وانعكس هذا الأمر على المنظومة على أرض الواقع، فهناك الكثير من الحالات غير القادرة التى تقطع مسافات طويلة لتلقي العلاج فى الأماكن المجاورة، مطالبا بسرعة الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى نجح حمادى بشكل سريع وعاجل لتوفير مكان يتلقى المواطنون من خلاله الخدمة، ومن ثم يتم استكمال العمل فى باقى المستشفيات، شريطة أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم البدء فى إحلال وتجديد جميع المستشفيات المتواجدة فى أي من المحافظات فى وقت واحد فى حال إن لم يكن هناك جدول زمنى للانتهاء من الأعمال، والاعتمادات المالية كافية للانتهاء من هذه الأعمال، رافضا البدء فى الأعمال دون أن تكون هناك اعتمادات مالية مما يعني تأخر الانتهاء ومعاناة المواطنين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

منذ حوالي 5 ساعات

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

سامح شكري يكشف الهدف من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

إغلاق ميناء الزويتية النفطي فى ليبيا احتجاجا على التدخل التركي

إنفوجراف

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

6 فوائد صحية وتجميلية لزيت جوز الهند

5 عادات غير صحية تتبعها المطاعم تضر بصحتك

الرئيس نيوز

الملا: مصر وضعت شرطين قبل استيراد الغاز الإسرائيلي

شكري يعلن الهدف الرئيسي من مؤتمر برلين وحقيقة مشاركة السيسي

بشرى لمرضى السكر.. "الصحة" توافق على طرح أول علاج عن طريق الكلى

"الجايكا اليابانية" تعلن تفاصيل المنح المقدمة للدول الإفريقية بمصر

منوعات

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

كشكول

أستاذ جامعي: توقيت اقتراح الكشف النفسي على هيئة التدريس مثير للريبة

أستاذ جامعي عن مقترح "الكشف النفسي": ونرجع نقول ليه الناس مش بتحترمنا

امتحانات سابقة لمادة "الهندسة" للشهادة الإعدادية الأزهرية

جامعة ٦ أكتوبر تعلن عن وظائف خالية بـ١٢ كلية

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
صفاء النجار
حكايات الترياق «1»
المزيد

الثقافة

جديد دار المعارف: «أيام بغداد» و« ثقوب في جدار الأحزاب المصرية»

صفية القباني تفوز بمقعد نقيب التشكيليين

«فن الواو».. لقاء أدبى بثقافة أسيوط

أسرار الحمامصي.. محطات جديدة من سيرة «مهندس الصحافة المصرية»