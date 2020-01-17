«القومي للأورام»: الأدوية متوفرة على مدار العام (فيديو)

رد الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، على ما تردد عن نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام، قائلًا: "شائعة ليس لها أساس من الصحة".وأضاف "أبوالقاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء اليوم الجمعة، أن كل الأدوية التي يحتاجها المرضى متوفرة على مدار العام، مشيرًا إلى أن المعهد يؤدي دوره بانتظام، ويستقبل المرضى يوميًا، ويتلقون علاجهم، معلقًا: "الأمور تسير بشكل جيد".كما أكد عميد المعهد القومي للأورام، أن جميع الأدوية متوافرة ومتواجدة رغم تكدس أعداد المرضى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نقص في أي أدوية، وهناك تعاقدات ومناقصات سنوية مع العديد من الشركات لتوفير الأدوية للمعهد.