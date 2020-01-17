ياسمين علي تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وتوجه رسالة لمطربي المهرجانات

كشفت الفنانة ياسمين علي، تفاصيل ألبومها الجديد الذي تعتزم طرحه هذا العام، قائلة إنه تم الانتهاء من 3 أغاني منه، وما زالت تختار باقي الأغاني.وأشارت علي، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الأغنية الأولى التي سيتم طرحها قريبًا هي "بتدعيلك" أو "مبتملش"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع عمرو عبدالفتاح.وأردفت: "فكرة الألبوم لتامر حسين، وهو المسئول عنه، لا أعرف إن كان سيطرح الأغاني سينجل، ولا سيطرح الألبوم دفعة واحدة"، مؤكدة أنها تسعى في ألبومها لعمل أغاني "غريبة"، مختلفة عن الموجودة على الساحة، مردفة: "حتى الآن مفيش أغاني خارج الصندوق، لكن هيكون فيه".من ناحية أخرى، وجهت ياسمين رسالة لمطربي المهرجانات، قائلة: "للأسف هو ده النوع اللي الناس بتحبه، يخلطوا بينه وبين الشعبي، أتمنى من مقدمي هذا النوع من المزيكا انتقاء الكلام لأن الأطفال يسمعونه"، مضيفة: "اعتبر إن ابنك هيتعلم يسمع الكلام ده ويغني، فمتأذوش ولادنا ولا أولادكم، وهذا الكلام أقوله من غيرتي على المهنة التي امتهنها".واختتمت: "مش كل واحد يمسك مايك بقى مطرب أو مغني وينفع أجيال تتعلم منه الغناء".