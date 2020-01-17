رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
صفاء النجار
صفاء النجار

حكايات الترياق «1»

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:45 م
طباعة



لا تأتى النهاية دفعة واحدة.. بل دفعات.. نهايات صغيرة تغلق بابًا أو منفذًا لكن يبقى الباب الرئيسى غير مغلق، انسداد فى مسارات التوافق، التفاهم، تعرف.. خطوط الوجه تشكل كثبان الامتعاض بدلًا من سهول الرضا والانبساط الدائم.
لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالخطوة التالية، ما هى القشة التى تقصم ظهر البعير؟ ما زال الركب يسير.. متباطئًا، متثاقلًا، لكنه يسير، إزاحة ما يحدث فى اتجاه ما حتى وإن كانت إزاحة مرتدة للخلف.
ليس هناك جديد.. هى سنة، محنة لم ينج منها أحد.. كيف نفسر ما لا يمكن تفسيره؟ أساطير وشعائر كى نعرف لماذا؟ محظوظون هؤلاء الذين رفضوا طرح السؤال.. لماذا نحتاج تفسيرًا؟ الإجابات خطيئة يجب التخلص منها، وتعلم قبول كل التقلبات بتسليم.. بساطة الأمور قد تعقدها أكثر مما تفعل التعقيدات، وإلا ما احتاج أتباع البوذية إلى كتابهم «كوان» وقضوا عمرهم يتأملون فى التجارب الفلسفية والفكرية.. تجارب غريبة، خيالية، ناقضت بعضها بعضًا باستمرار. لكن الحكمة دائمًا أن نكون أحرارًا، أن نعيش دون تعلق جسدى أو عقلى بأى شىء، وأنه لا توجد إجابة صحيحة واحدة.
أربعة عشر عامًا.. أربعة أيام فى كل أسبوع، ست ساعات فى اليوم، قضيتها بين هذه الجدران، المبنى المتراص بطرقاته الطويلة المتوازية والجسر المستقيم الرابط بينهما، يوحى بالإحكام، الامتداد، لن يفلت أحد، لن يراوغ، المبنى ليست به انحناءات، أو انثناءات، حدوة حصان، كماشة قابضة على المشاعر، العقل، الروح، كل شىء تحت السيطرة، الغضب، الفرح، التبرم، الانسجام المخالفة.. يسافر كاهنان سويًا فى طريق موحل يريان أمامهما مسافرة جذابة غير قادرة على عبور الطريق الوحلة. يعرض أحدهما مساعدتها بأدب، حاملًا المسافرة على ظهره عابرًا بها الشارع ثم مُنزلًا إياها على الأرض بلا أى كلمة. لكنه خالف بهذا الفعل القانون الرهبانى. لا يفترض بالرهبان الاقتراب من النساء، ناهيك عن لمس امرأة غريبة جميلة. بعد أميال من المشى، لم يعد بوسع زميله كبح جماح غضبه. «كيف أمكنك حمل تلك المرأة؟»، ابتسم الراهب، قائلًا: «لقد تركت المسافرة هناك. أما زلت تحملها أنت؟».
الأعوام الأربعة عشر.. لم تكن اختبارًا كى أضعه على ضفة ما وأمضى خفيفة، محلقة، الكيلوات التى منحت وجهى استدارة، وأخذت زهوى برشاقة وراثية، الخطوط التى تتشابك على جانبى عينى عندما أضحك، الماجستير، الدكتوراه، أبحاثى، طلبتى، مهامى، ما لا يستطيعه غيرى.. حيزى، مساحتى.. حقًا بدأت فى التقلص، لكن الغرض أن أستريح، أن أعطى خبرتى لجدد يأتون كل عام، يأتون ويرحلون، لم يستطع أى أحد أن يصمد أكثر من خمس سنوات، نتعامل كأسرة صغيرة، وفى مقابل هذه الحميمية على كل واحد أن يحمل ما يفوق طاقته وأن يحيا كليًا فى هذه الجدران، أصيبت أمى بالسرطان، تبعها أبى، سافرت أختى وعادت من الكويت، وأنا فى برنامجى اليومى وجداول التدريس وتوصيف المقررات، المراقبة، تصحيح الامتحانات، رصد الدرجات، تقارير الجودة، الروبرك، البلوبرنت..،..، الأعداد الصغيرة تنقرض أسرع، ليقتها البدنية تتراجع أسرع.. تتزايد العثرات، الملاحظات، التنبيهات،.. إساءة التفسير لكل ما أقول، التحفز ضد أى مقترح.. لكن ما لا أتخيله نزع الصلاحيات هكذا وبهذا الشكل المهين والتحويل للشئون القانونية، لماذا انقرض كل أقاربنا؟ ما السفينة التى ركبناها؟ ما الذى ثقب سفينة النجاة؟ يحتاج الأمر لإعداد ترتيب الحروف والأرقام..يحتاج للتخلى عن الذات، المشكلة أن هذا ما لا أستطيعه الآن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

منذ يوم

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

منذ حوالي 23 ساعة

حفتر يصل اليونان في زيارة مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

الصور

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

image description

توافد ذوى نادية رفيق بكنيسة السريان

الأكثر قراءة

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

إنفوجراف

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

6 فوائد صحية وتجميلية لزيت جوز الهند

5 عادات غير صحية تتبعها المطاعم تضر بصحتك

الرئيس نيوز

وزير خارجية البحرين السابق: "من أساء لمصر فقد أساء لنفسه"

وفاة يوسف أحمد ديدات متأثرا بجراحه في جنوب إفريقيا

صحة القليوبية تكشف حقيقة إصابة طفلة في مستشفى قليوب بإنفلونزا الخنازير

بدراوي: ملف النيل التحدي الأبرز لمصر خارجيًا

منوعات

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

كشكول

غدا.. مواجهات إلكترونية صعبة لطلاب ثانية ثانوي مع الفيزياء والتاريخ

التعليم العالي تتوعد بعقوبات لهذه المعاهد

امتحانات سابقة لمادة "اللغة العربية" للشهادة الإعدادية الأزهرية

المراجعة النهائية في مادة الدراسات للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
صفاء النجار
حكايات الترياق «1»
المزيد
ads

الثقافة

صفية القباني تفوز بمقعد نقيب التشكيليين

«فن الواو».. لقاء أدبى بثقافة أسيوط

أسرار الحمامصي.. محطات جديدة من سيرة «مهندس الصحافة المصرية»

عرس أدبى بـ«ثقافة أسيوط»: سلسلة لقاءات لـ«شعراء منفلوط»