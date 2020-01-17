رئيس القطاع الديني بالأوقاف يكشف تفاصيل «لقاء العلماء بالشباب»

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن إطلاق الوزارة برنامج لقاء العلماء بالشباب يأتي في إطار العمل على نشر الثقافة، موضحًا أنهم يريدون الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب على مستوى الجامعات والمدارس.وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أنهم يعملون على التواصل مع الشباب إلكترونيًا، وليس فقط من خلال الندوات والجلسات، مؤكدًا أنهم يحرصون على أن تراعي خطبة الجمعة كل الجوانب المتعلقة بحياة الإنسان، والتي تركز على الجانب الأخلاقي بنسبة 37%.كما أشار إلى أن هناك عملًا مستمرًا بين وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف لتوزيع إصدارات الوزارة المتعلقة بتصويب الأفكار المغلوطة بين الشباب.