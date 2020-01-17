مهرجان «سور الأزبكية» يجذب الوافدين والأسر (صور)

تجول عدد من الوافدين صباح اليوم الجمعة، في مهرجان سور الأزبكية، من جنسيات مختلفة، والذين جاءوا منذ بداية اليوم، حرصًا منهم على المشاركة في المهرجان، واقتناء بعض الكتيبات خاصة الدينية منها.وشهد مهرجان سور الأزبكية، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، كما تزايدت الأعداد، بعد صلاة الجمعة، خاصًة من قبل الاسر والذين جاءوا بصحبة صغارهم.وكان مهرجان سور الأزبكية قد افتتح صباح يوم الأربعاء، في دورته الثالثة، بمشاركة ١٣٣ عارضا، جميعهم من تجار السور، ويستمر حتى ٥ فبراير من العام الجاري يوميا من العاشرة صباحا لـ ١٠ مساء، أعلي محطة مترو العتبة، ويضم عددا كبيرا من الكتيبات النادرة، علاوة على التخفيضات خلال أيام المهرجان.