التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)
الجمعة 17/يناير/2020 - 03:50 م
أميرة ممدوحطباعة
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك"، "إنفوجراف" يوضح الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بعد التحديث، والتي تمثلت في الآتي:
- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، المياة النظيفة والنظافة الصحية.
- العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة من خلال التوسع في برامج الحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
- اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال توفير فرص العمل اللائق ونمو الاقتصاد والاهتمام بالصناعة والهياكل الأساسية.
- المعرفة والابتكار والبحث العلمي وتشجيع تطوير منظومة التعليم الجيد بكل جوانبها.
- حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع وخلق مؤسسات قوية تعزز قيم السلام والعدل.
- تعزيز الريادة المصرية وعقد الشراكات لتحقيق المكانة الريادية.
- بناء نظام بيئي متكامل ومستدام من خلال الاعتماد على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، المياه النظيفة والنظافة الصحية، الاستهلاك والإنتاج المسئولان.
- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، المياة النظيفة والنظافة الصحية.
- العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة من خلال التوسع في برامج الحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
- اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال توفير فرص العمل اللائق ونمو الاقتصاد والاهتمام بالصناعة والهياكل الأساسية.
- المعرفة والابتكار والبحث العلمي وتشجيع تطوير منظومة التعليم الجيد بكل جوانبها.
- حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع وخلق مؤسسات قوية تعزز قيم السلام والعدل.
- تعزيز الريادة المصرية وعقد الشراكات لتحقيق المكانة الريادية.
- بناء نظام بيئي متكامل ومستدام من خلال الاعتماد على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، المياه النظيفة والنظافة الصحية، الاستهلاك والإنتاج المسئولان.