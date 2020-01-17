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الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب «ترانيم الحب»

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:47 م
ثقافة القليوبية
ثقافة القليوبية
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة القليوبية باقة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث ناقش بيت ثقافة شبين القناطر كتاب "ترانيم الحب" لفايز تكلا، تحدث خلالها الشاعر محمد فوزي حمزة، والصحفي مجدي مصطفى، استهل حمزة حديثه أن تكلا أعتمد في هذا الديوان على اللغة العامية، جمع فيه حوالي ثلاثون قصيدة يغلب عليه الإحساس الوجداني العاطفي القريب من الروح العربية، كما أوضح صالح أن الديوان أظهر المشاعر الجياشة للشاعر بين السطور والتي تمتاز بالرقة والعذوبة وصدق الإحساس، كما يتضمن الديوان بعض القصائد التي تحث على الوحدة الوطنية وختم حديثه بأن تكلا من النماذج ذات الموهبة الفطرية الذين أخلصوا للشعر وتعامل مع الموسيقى في أبسط منابيعها، وذلك بمضيفة آل حمزه بقرية طحانوب.

وأقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين معرض رسوم أطفال نتاج ورشة الرسم الخاصة بذكرى ثورة يناير، كما نفذت مكتبة بتمدة ورشة رسم ومعرض كتب خاص بهذه المناسبة، وفى بيت ثقافة أبو زعبل أقيم يوم ثقافي للأطفال تضمن ورشة حكي لقصة ومسابقة في المعلومات العامة، بجانب ورشة رسم حر.

وعقد بيت ثقافة الخانكة محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنيّة" ألقاها الشيخ طه عواد اللبان، أكد فيها أنها هي أحد أبرز الركائز الوطنيّة وأحد أهم دعائمه ومقوّماته التي تجمع وتربط بين أبناء الوطن الواحد، وتقوم بشكل أساسي على حبّهم لهذا الوطن وانتمائهم له ودفاعهم عنه ضدّ أيّ قوّة خارجيّة تحاول إيذائه أو السيطرة عليه بأيّ شكل من الأشكال، كما توحّدهم على نفس المبادئ والعادات والتقاليد، وأينما تحلّ الوحدة الوطنيّة تختفي كافّة الشرور، والخلافات، والأحقاد، والعنف، والعنصرية، وتسود أجواء المحبة، والتسامح، والتكاتف، والتآخي، والتعايش، بينما أقامت مكتبة أكياد دجوى ورشة حكي لتعريف الأطفال بأهمية التآخي بين المسلمين والمسيحيين فوق أرض مصر.

نفذ قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة إعادة تدوير لمخلفات ورق الكارتون لإنتاج مجسمات مختلفة، بحضور رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما استمر بقصر ثقافة بهتيم، استقبال طلاب فصول محو الأمية.

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