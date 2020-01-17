أشرف زكي والإبراشي ودلال عبدالعزيز في جنازة ماجدة الصباحي (صور)

شُيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي منذ قليل، عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.وحضر صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي وائل الإبراشي، والفنانة دلال عبدالعزيز، ورشوان توفيق، وعزت العلايلي، وسمير صبري وغيرهم.وكانت الفنانة ماجدة الصباحى، وافتها المنية ظهر أمس الخميس، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة قدمت خلالها العديد من الأعمال الهامة.يشار إلى أن الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، حيث قدمت "جميلة" و"هجرة الرسول".ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينسيا الدولي، كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، ولها ابنة واحدة هى غادة نافع.