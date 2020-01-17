الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ببيت لحم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين، بينهم أسير محرر، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر، لم تسمها: "إن جيش الاحتلال اعتقل الأسير المحرر رمزي محمد الهريمي، من شارع الصف، وعبدالله إبراهيم جواريش من جبل المالح وسط بيت لحم، وزيد محمد الهريمي من قرية أبوانجيم شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها".وفي السياق ذاته، داهمت قوة من جيش الاحتلال مناطق هندازة، ورفيدة، وحرملة، ورخمة في مدينة بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت- في وقت سابق- اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة الفجر، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد.