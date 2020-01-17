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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:17 م
سقوط أمطار في الإسكندرية
سقوط أمطار في الإسكندرية
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، صاحبتها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة الغطاس والتي تضرب المحافظة الساحلية لمدة 3 أيام.

وكانت وسط الإسكندرية، تعرضت مساء أمس لهطول أمطار غزيرة أدت إلى شلل مروري واستمرت لمدة دقائق فقط.

وكانت أحياء الإسكندرية استعدت لهطول الأمطار هذا العام بالجولات الميدانية وتطهير الشنايش، والتأكد من جاهزيتها لتجنب غرق الشوارع والميادين العامة.

وشدد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على رؤساء الأحياء ومسئولي شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة للتعامل معها فورا والتواجد المستمر في الشارع للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار بأقصى سرعة ممكنة، تجنبا لوقوع أي مشكلات نتيجة نوة الأمطار الغزيرة.

ودفعت شركة الصرف الصحي، بعدد من عربات الكسح والشفط إلى الأماكن المنخفضة في غرب المدينة ومناطق العجمي ومدخل عبدالقادر، وكذلك أعمال تطهير وتسليك الشنايش في الشوارع الرئيسية على الكورنيش وأبي قير.
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)
رياح وأمطار.. نوة الغطاس في الإسكندرية (صور)

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