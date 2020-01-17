بدء قافلة «عيالنا» بمركز شباب الحرفيين في بورسعيد (صور)

بدأت فعاليات القافلة الثقافية التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في محافظة بورسعيد تحت شعار "عيالنا"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة بورسعيد، وذلك استمرارًا لبرنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر.وأكد محمد ناصف، أن الفعاليات بدأت من مركز شباب الاستاد، ومركز شباب الحرفيين، حيث تم عرض مسرحية "الفيل المتمرد"، وقدم فنانو المركز ناصر عبدالتواب وأحمد جابر عرض الأراجوز، وقدّم الساحر نبيل بركات فقراته السحرية المميزة، ثم اسكتش توعوي عن مخاطر النار على الأطفال، بطولة الفنانين ميسرة خيري وأحمد جابر وحسن يحيى، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش الفنية والإبداعية، حيث قدمت الدكتورة صفية عرفات ورشة كيف تصنع كتابًا.وقدّم الفنان صفوت جودة ورشة زخارف إسلامية، والفنانة منى متولي لوحة مجسمة لرموز محافظة بورسعيد، والفنانة آمال جمال الدين ورشة مجسمات بالفيوم، والفنان مايكل ميشيل ورشة أورجامي.كما شارك الفنانان ميسرة خيري وريهام صبحي في ورشة تلوين بوسترات توعوية عن الفساد موضحين بطريقة مبسطة للأطفال معنى الفساد وأشكاله وخطورته في المستقبل على أفراد المجتمع والوطن، وهي البوسترات التي طبعها المركز حديثًا من إعداد كاتب الأطفال الكبير أحمد زحام ورسوم الفنانة رشا منير.وأضاف محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أن فعاليات القافلة تستمر على مدار ثلاثة أيام حتى يوم السبت 18 يناير، وتتضمن العديد من ورش الحكي الثقافية التفاعلية مع أبناء المحافظة، ومجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية، بالإضافة إلى العروض الفنية، وذلك في إطار حرص المركز القومي لثقافة الطفل على تقديم الخدمات الثقافية المجانية إلى أبناء محافظات الجمهورية.