أسهم أوروبا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا

لامست الأسهم الأوروبية، مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الجمعة، بعد أن تحدث مفوض التجارة الأوروبي فيل هوجان بنبرة إيجابية عن محادثات مع واشنطن، مما هدئ بعض المخاوف المتعلقة بتصعيد محتمل في التوترات التجارية بين الحليفين على جانبي الأطلسي.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى المستوى القياسي المرتفع البالغ 422.51 نقطة بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر ديسمبر.وقال هوجان أمس الخميس، إنه تبادل وجهات نظر إيجابية مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن، وشدد على رغبة بروكسل في التفاوض بشأن حلول لعدد من النزاعات التجارية المفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وكان المؤشر الفرعي لقطاع التعدين الشديد التأثر بالتجارة الأفضل أداء خلال الجلسة، إذ أُضيف احتمال تحسن الخطاب بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التفاؤل الذي أعقب توقيع اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين.