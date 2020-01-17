اليوم.. مصر تشارك في احتفالات الاتحاد الإفريقي للبريد

تشارك مصر، مُمثلة في الهيئة القومية للبريد، اليوم الجمعة، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتحاد البريد الأفريقي، والذي يستمر حتي يوم 19 يناير بمدينة أروشا، تنزانيا.ويأتي هذا احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس اتحاد البريد الإفريقي من قبل رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الأفريقية وقتها، كوكالة متخصصة تابعة للمنظمة.ويتضمن البرنامج مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بصناعة البريد على المستويين الأفريقي والعالمي.وسيقدم الحدث منصة للتواصل بهدف تعزيز التعاون بين أبرز صانعي السياسات في أفريقيا والعالم والمشغلين والشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع البريد.