الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا في 2019

أكد تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمي لعام 2020، أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا نسبيا، يقدر بـ 5.5 % خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% في عام 2020، بفضل التعافي القوي للطلب المحلي وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2020 على الصعيد العالمي رهينة الحد من النزاعات التجارية وحالة عدم اليقين، متوقعا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعا في نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي.وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سجل أقل معدل نمو سنوي خلال عقد من الزمان، بلغ 2.3 % خلال عام 2019، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي لعام 2020، بين 2.5 % و1.8%.