إيمان عز الدين تنفي رئاستها لكيان يدعى «اتحاد الإعلاميين العرب»

نفت الإعلامية إيمان عز الدين في بيان صحفي، أى علاقة لها بما يسمى "اتحاد الإعلاميين العرب"، حيث ادعى أحد الأشخاص أنها رئيسة الاتحاد مستغلا اسمها وصورتها من خلال بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لهذا الكيان.وتابعت عز الدين: كما استغل أسماء بعض الفنانين والمشاهير والسياسيين مصريين وعرب، وقام هذا الشخص بالتوقيع باسمها على بطاقات العضوية والدعوات الموجهة لبعض الشخصيات فى بعض الدول العربية، كما أصدر خطابات رسمية مذيلة باسمها.وقالت إنها سبق وأن حذرته مرارا من إقحام اسمها في أى نشاط لهذا الكيان، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الشخص.