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توك شو

سليمان عيد: «مش بيكرمونا وبيعتبروا الكوميديا تفاهة»

الخميس 16/يناير/2020 - 06:54 م
سليمان عيد
سليمان عيد
سناء إسماعيل
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قال الفنان الكوميدي سليمان عيد، إنه عانى من وضع المنتجين والمخرجين في قالب الكوميديا منذ بدايته الفنية.

أضاف عيد، خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية mbc مصر: "أدوار التراجيديا تعتبر تحدي لي وجديدة علىّ، وتحتاج أن أثبت نفسي فيها كما أثبت نفسي في الكوميديا".

تابع: "خلال فيلم (واحد من الناس)، قدمت مشهدا تراجيديا لعسكري يعترف بقتل شخص لكي يأخذ أموالا يعالج بها والدته المريضة، والفيلم تضمن مشهدا كوميديا وحيدا، وهذا الدور أخذت عليه جائزة أحسن ممثل ثاني".

وأكد أنه لم يحصل على أي جوائز عن أعماله الكوميدية؛ لأنهم يعتبرون الممثل الكوميدي تافها، ولا يكرمونه إلا عندما يتقدم في السن، لكن مؤخرًا بدأت هذه النظرة تختلف وبدأوا يدركون قيمة وأهمية هذا النوع من الدراما.

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