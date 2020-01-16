خالد الجندي عن قاعدة برنيس: الأعداء حالتهم «مطيّنة»

وصف الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومناورات قادر 2020 بمثابة العيد للمصريين.أضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية dmc، مساء الخميس، "أن المناورة البحرية والجوية والبرية التي شهدناها أمس في أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي قاعدة برنيس، شيء يدعو للفخر".تابع "مش عارف أعداء مصر بيقولوا إيه، حالتهم النفسية مطينة، لأنهم شاهدوا القوة الحقيقية لمصر".وأشار إلى أن القصد من إظهار السلاح هو منع العدو من الاعتداء عليك، وإظهار القوة أمر من الأمور التي تتجنب بها استخدام القوة، وذلك لإجبارعدوك وإقناعه أن يحترم نفسه.