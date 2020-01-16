إصابة 8 في تصادم بالدائرى الإقليمى بالجيزة

أصيب 8 اشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل، وأخرى ربع نقل يستقلها عمال أعلى الطريق الإقليمى جنوب الجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من جنوب الجيزة، وصولا إلى العياط، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الإقليمي بالجيزة، بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.