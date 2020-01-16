الحبس 3 سنوات للمتهمين فى سقوط «برج كهرباء أوسيم»

عاقبت محكمة جنح أوسيم مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقاولًا و3 مشرفين، بالحبس ٣ سنوات في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم، للقتل الخطأ لـ 5 عمال والإصابة الخطأ لـ ٢ آخرين.كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين ٤٥٠ ألف جنيه متضامنين، بواقع ٩٠ ألف جنيه لكل متهم عن اتهامات مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية، وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة، وكفالة ٢٠ ألف جنيه لكل منهم.وأحال المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، ٤ متهمين "م. ا. س"، مقاول، و٣ مشرفين محبوسين، و" س. ج "، مدير بالشركة المصرية لنقل الكهرباء مخلى سبيله، إلي محكمة الجنح باتهامات القتل الخطأ لـ 5 عمال والإصابة الخطأ لـ 2 آخرين.وكانت قد استمعت النيابة أوسيم لمدير محطة كهرباء سقيل- مسرح الواقعة، و10 عمال من شهود العيان، وقال مدير المحطة إنه أثناء تواجده بالمحطة علم بالحادث، فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، وتم طلب سيارات الإسعاف وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، والتي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.وأشار مدير المحطة إلى أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش، لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد، بعد قصها لضخامتها واستغرقت عملية البحث والعثور على المتوفين والمصابين، قرابة الساعة، ثم تم رفع آثار الحادث بالكامل.