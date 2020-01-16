رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد مشاركته في مهرجان شرم الشيخ التراثي

عاد إلى القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الخميس، وبرفقته عدد من الوزراء، عقب حضور انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، والذي يستضيفه مضمار سباقات الهجن بمدينة السلام، بالتعاون مع دولة الإمارات، والذي تستمر فعالياته حتى 18 يناير الجاري.تم إنهاء إجراءات وصول رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقين له من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، بعد وصولهم على متن الرحلة المصرية القادمة من شرم الشيخ.وانطلق مهرجان شرم الشيخ التراثي الأول برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وذلك بمضمار الهجن الدولي فى شرم الشيخ، والذي يشهد عروضًا وسباقات للهجن ومعارض التراث البدوي والإماراتي بمشاركة وتعاون دولة الإمارات العربية الشقيقة.ويتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة، وسباقًا للهجن للقبائل المصرية، ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية، لأكثر من 100 عارضة، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية، بالتعاون مع وزارة الثقافة.وحضر المهرجان، وزراء الشباب والرياضة والثقافة والتجارة والصناعة والزراعة، ومحافظو المحافظات التي تشتهر برياضة سباقات الهجن، ويشهد المهرجان أيضا حضور عدد من سفراء ووفود عربية وأجنبية وأهالي شرم الشيخ.