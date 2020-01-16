أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

قالت الفنانة ماجدة، في حوار لها مع برنامج «زووم» مع المذيعة مها الشيمي، إنها فوجئت بتحرك الدبلوماسية الفرنسية للتواصل معها بعد فيلم "جميلة بوحيرد"، الذي تم إنتاجه عام 1958، ورغم أن الفيلم كان ضدهم بشكل كبير، وفضح جرائمهم ضد الشعب الجزائري، أثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، إلا أن دولة فرنسا قررت أن تتعامل بشكل مختلف معها ومع الفيلم.وأضافت ماجدة: كنت أتوقع أن يقع الفرنساويين في ارتباك بعد هذا الفيلم، وهذا ما حدث بالفعل، لكنهم عالجوا هذا الارتباك سريعا بشكل تقدمي، ربما لتبييض ماء الوجه، وأرسلوا مذيعا من التليفزيون الفرنسي الرسمي لإجراء حوار معي لمدة ساعة كاملة على الهواء.تقول ماجدة: "احتارت فرنسا في التعامل مع الفيلم الذي كان ضدهم بشكل كبير، لكنهم استقروا في النهاية على اعتباره تاريخًا لا يمكنهم إنكاره، وكان الفيلم بمثابة الصفعة الموجهة لساسة هذه المرحلة الاستعمارية في الجزائر، ورغم ذلك لم يتجاهلوا التأثير الذي أحدثه لدرجة أنهم نظموا مهرجانا مخصوصا لعرض 14 فيلما من أفلامي في فرنسا، وصدمت من رد فعل الجمهور الفرنسي على الفيلم، وعلى إعجابهم بأدائي دور جميلة بوحيرد".