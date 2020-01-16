وزير التعليم للشئون القانونية: لا تهاون مع الغشاشين

أكدت مصادر بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أصدر تعليمات للشئون القانونية، برئاسة هشام جعفر، بعدم التهاون مع الغشاشين، سواء كانوا طلاب مشاركين فى الغش وقاموا بعمل شير للإجابات على "فيسبوك"، أو مشرفين متورطين فى أعمال غش.وقالت المصادر، لـ"الدستور"، إن العقوبة ستكون الحرمان من الامتحانات، بعد رصد حالات غش تورط فيها مشرفون.ويخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقي، الامتحانات التى بدأت فى 11 يناير، وتنتهى فى 23 يناير الجارى.وتتابع غرفة العمليات المركزية الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أنها تقوم برصد الشكاوى للعمل على حلها.