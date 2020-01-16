بـ78 مليون دولار.. «العامة للاستثمار» توافق على 20 مشروعًا

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن الموافقة على تنفيذ 20 مشروعًا جديدًا بنظام المناطق الحرة العامة، خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى نهاية العام الماضي، باستثمارات تبلغ 78 مليون دولار، ووفرت المشروعات 890 فرصة عمل.وذكر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن 20 مشروعا في المناطق الحرة قام بإجراء توسعات برءوس أموال بلغت 173 مليون دولار، كما قام 70 مشروعًا بإجراء توسعات على التكاليف الاستثمارية بقيمة 229.5 مليون دولار.قام 36 مشروعًا بإجراء توسعات على عدد العمالة، بما أسهم في توفير 1495 فرصة عمل جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استصدار الموافقة المبدئية لنحو 15 مشروعًا باستثمارات بلغت 41 مليون دولار، وذلك تمهيدًا لاستصدار الموافقات النهائية لها.وأوضح أن المناطق الحرة هي أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة التي توليها الهيئة الأهمية بهدف الإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة.حيث يتمتع المستثمرون فيها بكل المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، وذلك في إطار دور الهيئة لدعم وتهيئة المناخ الاستثماري بالبلاد، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.