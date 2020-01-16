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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ولاد الكار

«قادر» وأزمتا «الاستثمار» و«الدراما» في صدارة العدد الجديد من «الشورى»

الخميس 16/يناير/2020 - 11:10 ص
محمد فودة
محمد فودة
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عدد متميز من صحيفة «الشورى» يقدمه غدًا الجمعة، الكاتب والإعلامي محمد فودة، رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة «الشورى» للصحافة والطباعة والنشر.

وحرص «فودة» في هذا العدد على تقديم مجموعة من الموضوعات المتنوعة في مقدمتها مقاله المنشور في الصفحة الأخيرة بعنوان «رئيس لا يعرف الصعب».

وتناول المقال موضوعًا في منتهى الأهمية وهو قضية الاستثمار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف نواحي القصور في مجال الاستثمار ويقوم حاليًا بمهمة إنقاذ هذا المجال باعتباره عصب الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أنّه مطلوب وبشكل عاجل اليوم وليس غدًا محاسبة كل مَن تسبب في الإضرار بالاستثمار، مشيرًا إلى أنّه بعد تشكيل لجنة وزارية لإدارة شؤون الاستثمار عقب إلغاء وزارة الاستثمار، أصبحت الحكومة ولأول مرة تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين بالجلوس معهم والاستماع إليهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم.

وألقى محمد فودة الضوء في هذا المقال على أن الرئيس يستخدم أسلوب الشفافية والمصارحة، وطالب الحكومة بأن تلتزم بهذا المنهج.

وتضمن العدد الجديد من «الشورى» أيضًا موضوعًا عن مجموعة المتآمرين على أمن وسلامة الوطن، والذين يجب الحذر منهم حيث يخططون من الخارج لإثارة الفوضى يوم ٢٥ يناير المقبل في محاولة منهم لضرب الأمن والاستقرار.

وفي السياق نفسه، نجد موضوعًا آخر بعنوان «بلطجي العالم» يتناول ألاعيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخططه، التي يستهدف منها التدخل في ليبيا من أجل ضرب المصالح المصرية في مياه البحر المتوسط حيث حقول الغاز الطبيعي، التي تمَّ الكشف عنها في المياه الإقليمية المصرية.

كما تضمن العدد الجديد موضوعًا شاملًا عن المناورة التي تقوم بها قواتنا المسلحة وتحمل اسم «قادر ٢٠٢٠» وهي المناورة التي جسدت بشكل لافت للنظر قدرة قواتنا المسلحة على حماية الأمن القومي المصري وردع أي قوى تحاول الاقتراب من الحدود المصرية.

وأفردت «الشورى» حوارًا مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام وإلقاء الضوء على كيف أنعش النائب العام النيابة العامة في ١٢٠ يومًا منذ توليه منصب النائب العام مع إبراز أهم القضايا التي يضعها النائب العام في أولوية اهتماماته.

وتحت عنوان «مهمة إيناس» موضوع كبير يتناول تغطية شاملة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب وكيف أعدت الدكتورة إيناس عبدالدايم برنامجًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة التي سيتم تنفيذها خلال الدورة المقبلة من المعرض الذي من المقرر افتتاحه خلال أيام.

وفي قطاع السياحة تنشر الجريدة موضوعًا عن شركة «كالوفيدا ترافيل للسياحة»، وكيف تحوّلت إلى واحدة من أهم وأبرز شركات السياحة في مجال السياحة الدينية، ومعه أيضًا موضوع مصور عن فندق «إيكوتيل دهب باي فيو» مع الإشارة إلى ما يقدمه من خدمات فندقية تستهدف في المقام الأول راحة نزلاء الفندق.

وفي الرياضة موضوع بعنوان «عشم إبليس» يتناول تصرفات العامري فاروق المريب ومحاولاته التي يقوم بها من أجل إقصاء الكابتن محمود الخطيب عن رئاسة النادي الأهلي.

وعلى صفحات الفن، يكتب محمد فودة مقالًا عن أزمة الدراما، مشيرًا إلى أنَّ الدراما في خطر بقوله إن غياب الأفكار الجديدة تسبب في خلق «أزمة نصوص».

ووصف في هذا المقال مسألة اختفاء نجوم الصف الأول بأنه كان سببًا في تحوّل المشهد إلى «سمك لبن تمر هندي».

وفي صفحات الفن أيضًا، حوار مع الدلوعة غادة عادل التي أشارت إلى أنها تعلمت التمثيل من سيدة الشاشة فاتن حمامة وأنها تختار أعمالها بقلبها.

وتقرير آخر حول تفاصيل إحياء نجمة الغناء العربي كارول سماحة لأولى حفلات مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في العام الجديد وهو الحفل الذي من المقرر أن يقام يوم ٢٤ الشهر الحالي.

وتصدرت صفحة «الحوادث» قصة بائعة الشاي، التي استعانت بطليقها وعشيقها للتخلص من زوجها في إمبابة.

وفي الاقتصاد تضمن العدد تقريرًا حول التفاصيل الكاملة لقانون البنوك الجديد، وفي المقالات يتضمن العدد مقالات لمجموعة من الكتاب والصحفيين من بينهم لخالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة قنوات «المحور»، والكاتب السيد خير الله.

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