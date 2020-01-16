استقرار سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلي 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.وبلغ السعر ببنك مصر 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وببنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.وبلغ السعر بالبنك التجاري الدولي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وبالبنك العربي الأفريقي الدولي 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.