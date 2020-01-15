صياغة الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة» 28 يناير

اتفق وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماع وزاري يومي 28 و29 يناير لوضع الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول سد النهضة بعد التوصل إلى مسودة أولية اليوم في واشنطن.وتوصلت الدول الثلاث خلال اجتماع اليوم مع ممثلين للإدارة الأمريكية والبنك الدولي إلى مسودة اتفاق أولى بشأن سد النهضة الإثيوبي بعد ساعات من اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونصت مسودة بيان السد على أن يكون ملء السد على مراحل ووضع آلية للتنسيق وفض أي خلافات تبرز في المستقبل ومراعاة احتياجات مصر والسودان من الطاقة الكهرومائية، بخلاف بنود أخرى.