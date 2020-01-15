رانيا بدوي: المفاوض المصري لن يفرط في حقوق مصر المائية

أشادت الإعلامية رانيا بدوي، بدور المفاوض المصري في مفاوضات سد النهضة التي تجري في واشنطن، وحرصه الشديد علي عدم التفريط في حقوق مصر المائية، و‘صراره على تدويل القضية للضغط علي إثيوبيا.

وأضافت "رانيا" خلال تقديم برنامجها "كلام رنوووش" على صفحتها الرسمية على "اليوتيوب والفيسبوك"، أنه في الوقت الذي تتعامل فيه مصر مع أمريكا والرئيس دونالد ترامب على أنه وسيط، نجد الجانب الإثيوبي يرفض تماما القبول بهذه الوساطة، رغم حضوره جلسات المفاوضات، حيث أطلق المسؤليين علي العملية برمتها أنها تفاهمات ومباحثات وليست مفاوضات.

وتابعت: "هذا الأمر يزيد المخاوف وعدم الثقه ويشير إلى رغبة إثيوبيا في التنصل من فكرة الإلتزام بأي صيغة قد تصل إليها هذه المفاوضات"، محذرة من الوقوع في فخ مد أمد المفاوضات، لأن ذلك قد يعني مراوغة جديدة من الجانب الإثيوبي لكسب مزيد من الوقت.

وأشارت إلى أن المتابع للصحف الاثيوبية يستطيع أن يعرف جيدًا الاتجاه الإثيوبي فهم يتعاملون مع النيل الأزرق الذي تحصل منه مصر على النسبة الأكبر من مياهها باعتباره "نهر داخلي"، لها كامل الحق في التصرف فيه وليس نهرًا دوليًا.

وأكدت أنه حتى لو تم التوصل خلال المفاوضات التي تجري في واشنطن الآن علي صيغة جيدة لطريقة تشغيل السد وسنوات الملء يجب عدم التعامل مع ما تم التوصل إليه باعتباره أمر ملزم للجانب الإثيوبي.

وطالبت "رانيا"، الحكومة المصرية بضرورة الخروج للناس والتحدث معهم بشفافية عن ما تم الوصول إليه في هذا الملف وإعلام المواطنين بكل التفاصيل لرفع الوعي والاستعداد لهذه المرحلة الصعبة.



