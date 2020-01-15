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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الهجرة: «مراكب النجاة» تستهدف «شباب التعليم الفني»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:01 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
رباب الأهواني
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قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مبادرة "مراكب النجاة" جاءت بتكليف رئاسي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن وزيرة الهجرة قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عمل لتنفيذ المبادرة.

أضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج اليوم، المذاع على قناة dmc، مساء الأربعاء، أن مبادرة "مراكب النجاة" تتضمن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك عرض البدائل الإيجابية والآمنة، كما يتم عرض الفرص المتاحة بكل محافظة"، لافتًا إلى أن بعض الشباب استجابوا وتغيرت أفكارهم تجاه الهجرة غير الشرعية، واتجهوا للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة.

كما أوضح أن المبادرة تستهدف فئة الشباب خاصة من التعليم الفني، لافتًا إلى أن المبادرة تتضمن توعية مكثفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لعقد ندوات للتوعية بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وطرق الأبواب والتعاون مع الرائدات الريفيات من أجل التوعية، لافتًا إلى أن المؤشرات إيجابية جدًا حتى الآن.

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