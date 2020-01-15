«ملاك بلا أجنحة» رواية جديدة تجسد معنى الصداقة لعفاف حسين

صدرت حديثًا عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع رواية "ملاك بلا أجنحة" للروائية عفاف حسين، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، والذي تنطلق فعالياته 22 يناير الجاري.



تدور أحداث الرواية حول أن فتاة اسمها "سمان"، كانت تشعر أن الكون أصبح مظلمًا حولها، وكتب عليها فيه أن تكون وحيدة بين أربعة جدران، تعيش في حيرة من أمرها، لا تجد من يحنو عليها، وكانت تعيش فترة عصيبة من حياتها تلازمها الدموع دائمًا، ولم يتبادر إلي ذهنها أن تلك الدموع التي تذرفها حزنًا قد خبأ الله لها خلفها فرحة كبيرة.



ولم تكن تعلم أن العزاء إلي قلبها قد يأتي بشره علي هيئة فتيات يكن لها فرحة تتهيئ بها إلي فرحتها العظمي، وكانت "سمان" ملاكًا يسير بينهن، كانت الأخت والصديقة لكل فتاه تقابلها حتي ولو لم تكن تعرفها من قبل، كانت تستمع لمشاكلهن وتقوم علي حلها، كانت نعم السند، إنها فتاة، لكن في هيئة ملاك بلا أجنحة.