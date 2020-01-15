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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ديمتريوس يستأنف دورات تعليم اللغة القبطية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:46 م
نيافة الأنبا ديمتريوس
نيافة الأنبا ديمتريوس
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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يستأنف نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين الدورات التعليمية لتعليم اللغة القبطية، وذلك عقب عيد الغطاس المجيد.

ويترأس نيافته مساء الأحد المقبل، صلوات عيد الغطاس المجيد، بمشاركة عدد من كهنة وشمامسة وخدام، وأقباط الإيبارشية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بعيد الغطاس يوم 20 يناير، ويقام قداس العيد مساء يوم 19 يناير.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، منذ أيام، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

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