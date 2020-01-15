تونس تستنكر عدم دعوتها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

أعرب سفير تونس لدى ألمانيا، أحمد شفرة، عن اندهاشه من الموقف الألماني بعدم توجيه الدعوة إلى تونس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.



وقال السفير شفرة - في حوار مع موقع (دويتش فيلا عربية) على الانترنت: "تلقينا البيان الذي صدر بشأن مؤتمر برلين المخصص للأزمة الليبية، وعدم مشاركة تونس فيه، وقد فاجأنا هذا الأمر بشكل كبير، لأن تونس هي أكبر بلد مهتم بالوضع في ليبيا، وهي أكثر بلد متضرر مما يجري في هذا البلد الجار".



ولفت إلى أن هذا الموقف جاء من ألمانيا الشريك الذي تربطه بتونس علاقات جيدة وممتازة وقائمة على الثقة، مضيفا، "وهي علاقات عريقة إذ كانت تونس سنة 1965 الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها بألمانيا آنذاك.. ولذلك نستغرب اليوم أن تكون تونس البلد الوحيد الذي يتم إقصاؤه من طرف ألمانيا".



وأعلنت ألمانيا أن مؤتمر برلين حول ليبيا سينتظم يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري، وأكدت أنها دعت القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.