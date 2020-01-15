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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إنقاذ المتهمين بقتل مفتش «كارتة» العياط من ثأر شقيقه

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة محاولة شروع شقيق قتيل موقف العياط، في قتل المتهمين أثناء عرضهما على النيابة للتحقيق معهما حول الجريمة.

وأشارت التحريات، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء اصطحاب قوة أمنية لـ 3 متهمين بقتل عامل كارتة بموقف سيارات العياط، أمس، وترحيلهم لعرضهم علي النيابة العامة تمكنت القوات وخدمات الملاحظة الأمنية، من إلقاء القبض علي شقيق القتيل محاولا التعدي على المتهمين انتقاما لمقتل شقيقه وعثر بحوزته علي خنجر، وتم ضبط الشاب وتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبها تجري نيابة العياط بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في مقتل عامل كارتة في مشاجرة مع سائق بموقف سيارات بالعياط.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، لتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وأشارت التحقيقات إلى أن بداية الواقعة كانت بمشاجرة وقعت بين شقيقين توأم عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب ورفض السائق الالتزام بعرف الموقف.

وأشارت التحريات، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن السائق انصرف بعد تدخل المتواجدين، ثم عاد حاملًا فرد خرطوش وأطلق النار صوب أحد الشقيقين فأصابه بطلقة في الوجه، أردته قتيلًا في الحال، وتبين أن المجني عليه يدعى حسانين.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط، من إلقاء القبض علي 3 متهمين، وأمر العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، بتعيين خدمات ملاحظة أمنية داخل الموقف مسرح الجريمة لمنع تجدد المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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