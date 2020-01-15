«مستقبل وطن الجيزة»: برنيس إنجاز جديد لقواتنا المسلحة

أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لقاعدة برنيس العسكرية رسالة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن، لافتًا إلى أنها تعد إنجازًا جديدًا يضاف لسجل إنجازات قواتنا المسلحة الباسلة، المليء بالفخر والوطنية.



وأضاف "الهواري"، في بيان له، أن القوات المسلحة حريصة كل الحرص على تعزيز مساعي الحفاظ على ركائز الأمن القومي للوطن شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا من خلال عمليات التسليح والتدريب المتطور الذي شهدته خلال الفترات الماضية، وتغيير الاستراتيجية الأمنية بما يتواكب مع حجم التحديات الموجودة، حيث تعد تلك القاعدة هي الثانية من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية.



وأشار إلي أن ما تقوم به القوات المسلحة من استعدادات ومناورات على أعلى مستوى من الجاهزية والكفاءة بالأسلحة الحية ولكل أنواع الأفرع الرئيسية لها، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك عدة رسائل هامة للداخل والخارج، أبرزها أن مصر الدرع الواقية والحصن الحصين للمنطقة العربية بأسرها.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.



ويشهد «السيسي» انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».