التموين تبدأ طرح مشروع المنطقة اللوجيستية بالوادي الجديد

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأربعاء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت طرحا لإنشاء مشروعات المنطقة اللوجستية بالوادي الجديد، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار اهتمام الدولة بالشركات والكيانات المتخصصة في إنشاء وتشغيل المناطق التجارية.



وتنفيذا لتوجيهات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باجتماعة الأخير مع وفد وقيادات المحافظة بالإتحادية، والتي حظت بـ 27 توصية كان من أهمها إنشاء منطقة لوجيستية

، وبورصة تمور، ومجمع مميكن يضم المصالح الحكومية، فى إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية، والتى تهدف إلى رفع معدل نمو التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات.



وأكدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة بها من الموارد والامكانيات

التي ساهمت في ما شهدته من تطور كبير في البنية التحتية في الآونة الاخيرة، مشيرة بأن كل تلك الإمكانيات تساهم بأولوية كبيرة لإقامة مناطق تجارية متكاملة في مراكز المحافظة الخمس، وأضافت أن المنطقة اللوجستية المحددة، ستقام علي مساحة 100 فدان بين مركزي الداخلة والخارجة، وسوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب.