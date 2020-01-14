وزير التموين: «مكنش حلمي أبقى الأول في الثانوية»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: «كنت الأول على الثانوية العامة عام 1966، في مدرسة مصر الجديدة الثانوية بعد ما نقلنا من مدينة أبو كبير في الشرقية، وماكانش لي حلم إني أبقى من أوائل الثانوية العامة»، معقبًا: «في عام 1966 كان أصعب امتحان رياضة في الثانوية العامة، وماحدش جاب الدرجة النهائية غيري».



وأضاف المصيلحي، خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء: "كان طموحي أدخل الكلية الفنية العسكرية، كنت عايز أبقى ضابط، وفي الوقت نفسه أدرس هندسة، واتعلمت في الكلية الانضباط والالتزام في العمل.. الكلية بتدينا قدرات من الناحية البدنية والعلمية".



وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "اتخرجت في الكلية الفنية عام 1971، وأصبحت من أوائل المعيدين في الكلية الفنية، وكل خدمتي في القوات المسلحة كانت في الكلية الفنية العسكرية"، موضحًا: "بعد ما والدي اتوفى أشرفت على زراعة أرض والدي في الشرقية، وكنت كل أسبوع باروح أقعد مع الناس في الأرض، وعلاقتي بهم كانت متميزة بالحق".



واستطرد المصيلحي: "مش باقعد في الجلسات العرفية في بلدي، لأن هناك قضاة عرفيين في بلدي، ولما يُطلب مني كده بوجههم يروحوا إلى أشخاص معينين، وباروح أحضر جلسات الصلح".