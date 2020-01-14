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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تفاصيل تصدي الدفاعات السورية لهجوم إسرائيلي على مطار T4

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:26 م
الدفاعات الجوية
الدفاعات الجوية
وسام عطية
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أفادت قناة «الإخبارية» السورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا جديدا على مطار التي فور من اتجاه منطقة التنف.

وأكد المصدر العسكري أن وسائط الدفاع الجوي تصدت على الفور للصواريخ المعادية، وأسقطت عددا منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأضاف المصدر أنه في حوالي الساعة 22،10 من تاريخ اليوم، قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار التي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عددًا منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة،

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، يوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لعدوان استهدف مطار التيفور (T4) في ريف حمص الشرقي.

من جهتها قالت «الإخبارية السورية» إن أنباء تحدثت عن أن العدوان على مطار تي فور تم بطائرات حربية وصواريخ.

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