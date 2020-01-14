مستقبل وطن: منفتحون على الجميع ومستعدون للاستحقاقات الانتخابية

أكد المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يواصل عملية تدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل وكذلك لخوض الاستحقاقات الانتخابية بصفة مستمرة وذلك من خلال اقامة المعسكرات والندوات التي يتم أقامتها بالمحافظات ويحاضر فيها أساتذه متخصصين في شتي المجالات.



قال أمين تنظيم مستقبل وطن، لـ«الدستور»: «نحن مستعدون لخوض الاستحقاقات الانتخابية سواء لمجلسي الشيوخ والنواب أو انتخابات المحليات، طبقًا لما ستسفر عنه القوانين والتشريعات المنظمة».



وأوضح هلال، أن جلسات الحوار الوطني التي يرعاها مستقبل وطن بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية بهدف مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دورهم السياسي في إثراء الحياة السياسية، تؤكد على حالة أن مستقبل وطن منفتح علي الجميع.



أضاف أن الحزب وضع خطة كاملة لدعمه المهندس محمد أبو العينين، مرشح الحزب في الانتخابات التكميلية للدائرة الأولي دائرة قسم الجيزة، والتى ستنطلق الدعاية الانتخابية لها خلال أيام.



وقال أمين مستقبل وطن إن أبوالعينين يتمتع بشعبية كبيرة بين أهالي الجيزة؛ نظرًا لتواصله الدائم معهم، مؤكدًا أن أهالي الجيزة يعلقون آمالًا كبيرة عليه في حل المشكلات التي تعاني منها الدائرة.