متمردو «المخابرات السودانية» يستولون على حقول نفط

استولت عناصر متمردة تابعة لجهاز المخابرات السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، على حقلين نفطيين جنوب البلاد.



وأوضحت قناة "روسيا اليوم"، أن قوات من هيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة سيطرت على حقلي حديدة وأبوسفيان النفطيين بولاية غرب كردفان، ضمن تمرد قام به عناصر من جهاز الاستخبارات.



وقتل عنصر من الجيش السوداني وأصيب 7 آخرون، جراء إطلاق نار قرب المقر الرئيسي لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، فيما دخلت مدرعات ودبابات الجيش إلى منطقتي كافوري والرياض بالعاصمة، لاحتواء التمرد.



وأقدم مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات بالسودان، اليوم، على إطلاق نار والتمرد، بعدة مناطق في الخرطوم فيما ألقت السلطات القبض على مجموعة من المتمردين، واتهم مجلس السيادة عناصر من نظام عمر البشير السابق بقيادة هذه الفوضى، وعلى رأسهم صلاح قوش رئيس جهاز المخابرات السابق.