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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير مصرفي يقترح على الدولة طرح «صكوك» تأمين المواطن

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:07 م
محمود جاويد، الخبير
محمود جاويد، الخبير المصرفي
أحمد عبد العزيز
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قال محمود جاويد، الخبير المصرفي، إن كل مواطن يسعى أن يؤمن مستقبله، ويحصل على مقابل مادي يساعده على الحياة في سن المعاش.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه يجب على الدولة أن تطرح "صك" لكل مواطن بدون أي شروط، غير دفع الأقساط بانتظام، واستثمار ذلك لمصلحة المواطن.

ولفت "جاويد" إلى أنه دشن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحديث مع المواطنين، ومطالبتهم بضرورة التوجه لشركات التأمين وفتح "أوعية ادخارية" ودفع قسط شهري لمدة محددة، لتأمين المواطن بعد خروجه على المعاش.

وتابع: "وضحت للمواطن وطرحت أمثلة، وقلت ممكن تدفع 500 جنيه كل شهر، بزيادة 2% كل سنة، لمدة 30 سنة، وهتاخد مليون و722 ألفا، ولكن التعليقات على الفكرة كانت سلبية، لأن أغلب الناس قالت معندناش ثقة نحط كل الفلوس دي، لأن بعض الشركات مش بتلتزم بالمبلغ، وبيكون المبلغ أقل من المتفق عليه".

وواصل: "من هنا جت فكرة تبني الدولة، باعتبار أن المواطن لا يثق في الشركات ولكن يثق في الدولة والتزاماتها".

وأردف: "أنا عاوز الدولة هي اللي تعمل الموضوع ده، وتطرح صك مفيش فيه أي شروط، غير شرط واحد بس، وهو أن يسدد الشخص المبلغ المتفق عليه بانتظام، والدولة هتكسب جدا من الفلوس دي لأن هتعمل بيها مشاريع".

وأكد أن المواطن لو دفع 250 جنيها شهريا، بزيادة سنوية 7%، لمدة 30 سنة، سيحصل على مليون و380 ألف جنيه.

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