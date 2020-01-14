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الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

موسى: حفتر ورّط تركيا والسراج.. وتأثير روسيا «صفر»

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:49 م
حفتر
حفتر
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى إن الأتراك طلبوا من روسيا حضور اللقاء الذي يعقد بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، لافتًا إلى أن روسيا سمحت لهم بالحضور، لكن تأثيرهم في الاجتماع كان «صفرًا».

أضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، أن أردوغان أراد أن يحشر نفسه في الاتفاق الذي حاولت روسيا إبرامه بين حفتر والسراج حتى يكون له موطئ قدم في ليبيا.

ولفت إلى أن حفتر قام بتوريط تركيا والسراج، عندما طلب توقيع السراج على الاتفاق في البداية؛ لأنه كان يريد التأكد من أن السراج سيوقع بمفرده وليس أن تركيا ستوقع معه في الاتفاق.

أشار موسى إلى أن حفتر رفض التوقيع بعد علمه برغبة تركيا في التوقيع على الاتفاق، ما يدل على أن قرار السراج قادم من تركيا.

وواصل: "موقف مصر من أي أزمة هو الحل السياسي، ومواجهة المليشيات وحقن الدماء، كل دول العالم تريد حقن الدماء في ليبيا باستثناء تركيا وقطر".

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