الباز: كل خيوط الأزمة الليبية في مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وجه صفعة على "قفا" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد رفضه التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو.



وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن البعض تساءل عن الدور المصري في الأزمة الليبية، وسبب عدم حضور مصر في اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار، معلقا: "كل خيوط الأزمة الليبية موجودة في مصر، ولا تتحرك إلا بالتدخل المصري على المستويين السياسي والدبلوماسي".



وأشار "الباز" إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي لمصر، ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية لبحث الأزمة الليبية، والجهود التي تدفع للحل السياسي في ليبيا، تؤكد أن خيوط اللعبة في يد مصر.

