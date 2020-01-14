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الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يهنئ مستشار النمسا بتشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:44 م
السيسي
السيسي
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز؛ وقدم الرئيس بالتهنئة لـ"كورتز" بمناسبة إعادة توليه منصب المستشار وتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا، متطلعًا لتعميق وتعزيز علاقات الصداقة المصرية النمساوية.

وأشار الرئيس السيسي بما بلغته تلك العلاقات من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

من جانبه أعرب المستشار النمساوي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، وتقدير بلاده للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمعها بمصر، مؤكدًا رغبة النمسا في مواصلة دفع التعاون المشترك على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومشيدا في هذا الإطار بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وبالنموذج المصري الناجح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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