«الوطنية المصرية» يعقد أول اجتماعاته بالتشكيل الجديد

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية أول اجتماع له بتشكيلاته الجديدة التي اقرت عقب المؤتمر السنوي الأخير، وذلك برئاسة اللواء رؤوف السيد، رئيس الحزب وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة والاستعدادات لها من خلال التواصل مع الأسماء المرشحة، لخوض السباق الانتخابي تحت مظلة الحزب، وكذلك التواصل مع أمناء الحزب بالمحافظات في ضوء عدد من التكليفات، ووضع خطط زمنية للتحرك علي المستوي التنظيمي.



شددت المناقشات على أهمية استكمال التشكيلات التنظيمية في عدد من محافظات الصعيد والوجه البحري، كما ناقش الاجتماع تقييم أداء قيادات الحزب بجميع المواقع التنظيمية، والقيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لدعم أنشطتها وتقوية تشكيلاتها التنظيمية.



واستعرض الاجتماع الإجراءات اللازمة لتفعيل أداء الصالون السياسي الذي أعلن الحزب عنه مؤخرًا، وكذلك تشكيل مجموعه عمل تتولي الإشراف على معهد إعداد القادة الذي تم تدشينه مؤخرًا لتأهيل الكوادر الشابة، وتم إسناد الإشراف الكامل علي المعهد الي الدكتور محمد رجب المستشار السياسي للحزب وزعيم الأغلبية الأسبق بمجلس الشوري.



واستعرض الاجتماع تحديد اختصاصات نواب رئيس الحزب الصادر مؤخرًا قرارات بتعيينهم مع تحديد القطاعات والمحافظات التي سيشرفون عليها لتفعيل اللامركزية، ومنح كل رئيس قطاع صلاحيات واختصاصات رئيس الحزب في القطاع الذي يشرف عليه.



شارك في الاجتماع المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس الحزب والدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب واللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب والمستشار حاتم الدالي نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيم والنائب محمد بدراوي نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية، والدكتور مصطفي الخطيب نائب رئيس الحزب ورئيس قطاع الوجه القبلي، والنائب عبدالإله عبدالحميد امين عام التنظيم والدكتور سمير عبدالفتاح مستشار رئيس الحزب



كما شارك في المناقشات الدكتور محمد رجب المستشار السياسي للحزب وزعيم الأغلبية الأسبق بمجلس الشوري ومحمد صلاح سعد، الأمين المساعد، وأمين المهنيين، وخالد العوامي، المتحدث الرسمي وأمين الإعلام.