إصابة 4 طلاب خلال مشاجرة في مدرسة بقنا

أصيب 4 طلاب اليوم، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بسبب أسبقية الخروج من مدرسة العمرة الثانوية الزراعية بمركز أبوتشت في قنا.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة نور الدين عبد الناصر نور الدين 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، ومصطفى محمد مصطفى 16 عاما، وعبد الرحمن سيد محمد، 16 عاما، عبد الله رضوان محمد 16 عاما، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



وكشفت تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين الطلاب المصابين بسبب أسبقية الخروج من المدرسة، بدأت بمشادات كلامية، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي.



تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.